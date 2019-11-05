Маркарова: Я Хорошковського не бачила. До мене на наради Нефьодов ходить сам

Колишній голова митниці та чиновник уряду Миколи Азарова Валерій Хорошковський не зустрічався з міністеркою фінансів Оксаною Маркаровою.

Про це заявила сама Маркарова в інтерв’ю Економічній правді.

"Я Хорошковського не бачила. До мене на наради Нефьодов (голова Державної митної служби) ходить сам. Я вам навіть більше скажу: і Верланов (Сергій Верланов, керівник Державної податкової служби — ЕП), і Гутенко (Денис Гутенко, в. о. голови Державної фіскальної служби, яка ліквідовується — ЕП) теж до мене ходять самі", - заявила Маркарова.

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Нагадуємо:

В інтерв'ю УП голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Офіс президента користується послугами колишнього голови Служби безпеки ексвіце-прем’єр-міністра часів президентства Віктора Януковича Валерія Хорошковського для консультацій щодо митниці.

Богдан заперечує, що Хорошковський є "тіньовим керівником" митниці.

За словами керівника ОПУ, команда Зеленського обрала консультантом Хорошковського, тому що його рекомендували "і друзі і недруги".

Мовляв, за 2 роки поки Хорошковський очолював митницю, доходи зросли в 4 рази.

Керівник ОПУ називає чинного керівника митниці Максима Нефьодова "професійною людиною з чистими помислами", однак вказує, що стара системи митниці, яка ще на сьогоднішній день керує, робить усе, щоб саботувати як діяльність Нефьодова, так і життя країни, оскільки доходи від митниці впали дуже суттєво.

Богдан зазначив, що не знає, чи дослухається Нефьодов до Хорошковського, але має надію, що співпраця приведе до позитивних результатів.

На запитання, чи можливе призначення на посаду Хорошковського Богдан зазначив, що цьому заважає "бекграунд" політика.

Економічна правда