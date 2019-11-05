Міністр енергетики заявив про готовність до зупинки транзиту газу

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Джерело: виступ Оржеля в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Якщо говорити про газ, а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору, то ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в підземних українських газосховищах рекордна кількість газу... Проте ми в ніякому разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу".

Деталі: Міністр наголосив, що для України пріоритетом все ж таки залишається отримання коштів за транзит газу.

Нагадаємо:

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення домовленостей щодо транзиту газу Україна має "виключити з порядку денного судові претензії".

Перед цим в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.

Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися.

Президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Пізніше НАК "Нафтогаз України" подав до Стокгольмського арбітражу "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги" до російського "Газпрому".