Моніторинг обігу та використання землі переведуть в онлайн — міністр економіки

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов, та міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет презентували концепцію системи моніторингу та обігу земель.



Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Система моніторингу покликана забезпечити прозорість та відстежуваність земельних відносин та міститиме повну інформацію про перехід прав на землю, власників землі, вартість угод купівлі продажу та оренди, тощо.

В тому числі за її допомогою можна буде отримати інформацію про концентрацію земель в одних руках", - наголошують у Мінекономіки.

У планах міністерства забезпечити обмін даних між державними реєстрами, що містять відповідну інформацію (Держгеокадастр, Реєстр речових прав, Реєстр юридичних осіб тощо) та створення програмного продукту, що аналізуватиме ці дані та висвітлюватиме їх для представників державної влади, а також громадськості.

"Система земельного моніторингу надасть можливість бачити онлайн, що відбувається із землекористуванням та власністю на землю, як вона змінюється, де обробляється чи сплачуються податки тощо.

Таке нововведення зробить земельні відносити прозорими та контрольованими. Незабаром представимо дорожню карту реалізації проекту", - прокоментував Милованов.



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За підрахунками Кабінету міністрів, створена Національна інфраструктура геопросторових даних сприятиме додатковому приросту ВВП в межах 0,2-0,6%.