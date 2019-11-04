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У Німеччині хочуть відкрити 1 мільйон зарядних станцій за 10 років

Понеділок, 4 листопада 2019, 19:03

У Німеччині до 2030 року буде відкрито 1 мільйон електромобільних зарядних станцій.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в черговому щотижневому відеоподкасті, розміщеному на сайті інформаційної служби уряду країни, передає Enkorr.

Основою для просування електромобільності стануть три фактори, розповіла Меркель: спеціальні "екопреміі" для покупців певних моделей EV; розширення інфраструктури зарядних станцій; якнайшвидше впровадження безпілотних технологій.

Програма розширення зарядної мережі передбачає будівництво одного мільйона ЕЗС до 2030 року. Активну участь у цьому масштабному процесі прийме німецька промисловість, що, на думку канцлера Німеччини, ймовірно, допоможе компенсувати втрату робочих місць, пов'язану з переходом від виробництва автомобілів до виробництва EV.

Що стосується безпілотних транспортних засобів, то тут необхідно вирішувати не тільки технічні, але і юридичні питання, додала Меркель.

Дірк Кессельгрубер, представник концерну Schaeffler, одного з найбільших німецьких постачальників комплектуючих для автопрому, вважає, що "через 10-15 років 40% автомобілів будуть в тій чи іншій мірі автоматизованими".

За його словами, в самих різних точках планети буде з'являтися все більше безпілотних автобусів-шатлів, які обслуговують (за розкладом і / або за викликом) чітко позначені маршрути.

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