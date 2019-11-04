В АРМА пізніше відреагують на Малюську, свою позицію не розсилали

Агенство з розшуку і менеджменту активів пізніше оприлюднить позицію щодо слів міністра юстиції Дениса Малюськи про нібито вчинення рейдерських дій з боку агентства.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі АРМА.

Водночас там заявили, що не розсилали прес-реліз щодо заперечення слів Малюськи.

*Раніше в новині вказувалося, що згідно із заявою АРМА, яка надійшла на електронну пошту "Української правди" нібито від прес-служби агентства, воно заперечувало слова міністра юстиції і вказувало що тривають службові розслідування. Згодом в переписці представник прес-служби агентства заперечив, що АРМА розсилала свою позицію.

Передісторія:

Раніше в інтерв’ю "Українській правді" міністр юстиції Денис Малюська розказав, що Агентство з розшуку і менеджменту активів займалась рейдерством.

Зокрема міністр заявив, що АРМА продавала за заниженою ціною конфісковане майно.

"Що відбувалося? Відкривається якесь кримінальне провадження – не принципово яке, в рамках якого прокурор може попросити суд арештувати яке-небудь майно. Ну, наприклад, нерухомість якусь – будівлю, земельну ділянку. Її арештовують, передають в АРМУ. Зовні виглядає, що нічого страшного не відбулося", - сказав він.

Малюська пояснив, що у АРМА немає повноважень просто зберігати майно. Вони мають або передати в управління, або продати. І вони продають: "Ціна, як правило, вкрай низька. Вона навіть ринкова була би низькою, тому що тут надзвичайний продаж – тут арештоване майно, кримінальне провадження, власник проти. А там ще й були майстри, які навіть низьку ринкову ціну занижували нижче плінтуса".