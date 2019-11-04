Wizz Air виконав перші рейси з Одеси

Угорський лоукостер Wizz Air, протягом 1-4 листопада, виконав свої нові рейси з Одеси до Будапешта, Берліна, Гданська, Вроцлава, Катовіце та Братислави.



Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Перельоти за новими маршрутами Wizz виконуються двічі на тиждень та коштують від 429 грн.

Враховуючи попит на свої лоукост авіаперевезення, Wizz збільшив пропозицію авіаперельотів до 61 маршруту в 13 країн з 5 українських міст.

Також в 2019 році Wizz додав четвертий літак Airbus A320 до своєї бази в Києві та запустила 17 нових маршрутів по країні, пропонуючи авіаперевезення з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Як зазначають в компанії, протягом перших 10 місяців 2019 року Wizz перевіз понад 2,1 мільйона пасажирів на своїх українських лоукост маршрутах.

Нагадаємо, за підсумками року на своїх українських напрямках Wizz Air розраховує перевезти 2,6 мільйона чоловік. У разі, якщо цей прогноз здійсниться, приріст пасажиропотоку в порівнянні з минулим роком складе 86%.