Великий європейський авіахолдинг купує іспанського перевізника Air Europa

Міжнародна консолідована авіакомпанія International Airlines Group (IAG), до якої входять компанії British Airways і Iberia, вирішила придбати іспанську компанію-конкурента Air Europa.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Вартість покупки складе мільярд євро.

У заяві, опублікованій у понеділок, International Airlines Group, стверджує, що покупка буде завершена до кінця 2020 року, якщо антимонопольні регулятори схвалять її.

IAG очікує, що покупка перетворить її мадридську базу в "справжнього конкурента" головним європейським авіавузлам в Амстердамі, Франкфурті, Лондоні та Парижі.

У заяві йдеться, що, взявши під свій контроль Air Europa, група також розраховує взяти лідерство у виконанні польотів між Європою і Латинською Америкою і Карибським басейном.

Air Europa експлуатує 66 літаків за 69 напрямками в Іспанії та за її межами. Будучи однією з найбільших авіакомпаній світу, IAG виконує рейси за 268 напрямками на 573 літаках.

Європейська правда