Кабмін призначив менеджера ЄБРР заступником глави Мінекоенерго

Кабінет міністрів призначив заступником міністра енергетики та навколишнього середовища Сергія Масличенка, який має досвід роботи асоційованого директора департаменту енергоефективності та зміни клімату ЄБРР (по Україні, Польщі, Кавказу).

Відповідне рішення уряд ухвалив на позачерговому засіданні 3 листопада.

Кабмін також оголосив конкурси на посади державного секретаря Мінекоенерго та голови Державної екологічної інспекції.

Згідно з декларацією Масліченка за 2018 рік, він очолює громадську організацію "Український центр економічного і правового аналізу" та входить до ради директорів інвестфонду Green for Growth Fund (GGF), який надає фінансування і технічну допомогу країнам, що розвиваються в сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.

Як зазначається на сайті фонду, Масліченко - один з розробників програм USELF (Ukraine Sustainable Energy Lending Facility, Програма фінансування альтернативної енергетики), FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for Climate Change, Центр трансферу технологій та фінансів в області зміни клімату), IQ Energy.

Нагадаємо:

Кабмін вже затвердив 6 заступників голови Мінекоенерго. Першим заступником став Віталій Шубін, заступником з питань європейської інтеграції - Костянтин Чижик.

Заступниками міністра також призначені Ірина Ставчук, Олексій Рябчин, Роман Абрамовський і Станіслав Ковалевський.

Економічна правда