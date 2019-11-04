Китай і США досягли консенсусу щодо "основних торгових питань" — CNBC
Китайська влада досягла консенсусу з основних торговельних питань зі Сполученими Штатами.
Про це повідомила телекомпанія CNBC.
Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе і міністр фінансів США Стівен Мнучін, а також представник Вашингтона на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер провели телефонну розмову, в ході якої "серйозно і конструктивно" обговорювалися основні питання, необхідні для досягнення торгової угоди між двома державами.
Крім того, зазначає телекомпанія, сторони обговорили графік проведення майбутніх консультацій.
У свою чергу офіс Лайтхайзера в письмовій заяві зазначив, що США і Китай "досягли прогресу з конкретних питань" і "близькі до остаточного доопрацювання ряду положень [торгової] угоди".
"Обговорення продовжаться на рівні заступників, і керівники [делегацій] найближчого часу знову проведуть телефонні переговори", - вказується в заяві.
У заяві не йдеться про досягнення консенсусу з основних торговельних питань.
Нагадуємо:
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські і китайські влади обирають нове місце для укладення домовленостей за підсумками першого етапу переговорів, які охоплять близько 60% всієї торгової угоди.
Лідери США і Китаю повинні були зустрітися на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сантьяго 16 і 17 листопада.
Існувала ймовірність, що перший варіант торгово-економічної угоди між двома країнами буде укладено саме на цьому заході.
Однак президент Чилі Себастьян Піньєра заявив, що змушений скасувати форум через масові антиурядові протести в країні.
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