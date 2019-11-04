Китай і США досягли консенсусу щодо "основних торгових питань" — CNBC

Китайська влада досягла консенсусу з основних торговельних питань зі Сполученими Штатами.

Про це повідомила телекомпанія CNBC.

Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе і міністр фінансів США Стівен Мнучін, а також представник Вашингтона на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер провели телефонну розмову, в ході якої "серйозно і конструктивно" обговорювалися основні питання, необхідні для досягнення торгової угоди між двома державами.

Крім того, зазначає телекомпанія, сторони обговорили графік проведення майбутніх консультацій.

У свою чергу офіс Лайтхайзера в письмовій заяві зазначив, що США і Китай "досягли прогресу з конкретних питань" і "близькі до остаточного доопрацювання ряду положень [торгової] ​​угоди".

"Обговорення продовжаться на рівні заступників, і керівники [делегацій] найближчого часу знову проведуть телефонні переговори", - вказується в заяві.

У заяві не йдеться про досягнення консенсусу з основних торговельних питань.

Нагадуємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські і китайські влади обирають нове місце для укладення домовленостей за підсумками першого етапу переговорів, які охоплять близько 60% всієї торгової угоди.

Лідери США і Китаю повинні були зустрітися на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сантьяго 16 і 17 листопада.

Існувала ймовірність, що перший варіант торгово-економічної угоди між двома країнами буде укладено саме на цьому заході.

Однак президент Чилі Себастьян Піньєра заявив, що змушений скасувати форум через масові антиурядові протести в країні.