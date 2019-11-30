Офіс президента показав відео, як Зеленський вирішує питання тарифів

Офіс президента оприлюднив відео, на якому президент Володимир Зеленський обговорює з прем’єром Олексієм Гончаруком, главою ОПУ Андрієм Богданом та кількома іншими чиновниками питання можливого зниження тарифу на опалення уже в грудні.

Джерело: Офіс президента у Youtube

Пряма мова Зеленського: "Люди повинні отримати платіжку за грудень місяць, і там повинні бути вже знижені тарифи".

Деталі: На нараді президенту пояснили, що "Нафтогаз" знизив ціну на газ порівняно з минулим роком, таким чином для тих споживачів, які обігрівають оселі газом, ціна у платіжці знизиться.

Водночас споживачі, які отримують послугу з централізованого опалення, зниження тарифу не побачать, бо двома законами закріплено, що не можна змінювати тарифи на опалення до травня 2020 року.

Для цього прем’єр пропонував внести від президента як невідкладний підготовлений урядом „короткий законопроєкт", який би знизив тарифи на опалення.

За словами Гончарука, вони все порахували і вважають, що це реально призведе до зменшення тарифів на „в середньому близько 80-130 гривень або на 10-15%".

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Передісторія:

Днями стало відомо про нову ініціативу уряду щодо фіксації цін на газ.

Мова йде про намір затвердити з 1 січня 2020 року так звану страхову ціну на газ для населення в розмірі близько 7 тисяч гривень за тис куб м з ПДВ без транспортування.

Зараз ціна становить 5 878 гривень за тис куб м.

В уряді запевняють, що з урахуванням усіх витрат ціна буде на 7% нижча, ніж у першому кварталі 2019 року (8 550 гривень).

Співрозмовники "Економічної правди" у міністерстві пояснювали, що усі бояться, що процес може зірватись, тому до ухвалення рішення усе тримають в таємниці.

ЕП також повідомляла, що у разі непідписання нового контракту на транзит газу між Україною та РФ вартість блакитного палива може зрости до 12,9 гривні за кубометр.