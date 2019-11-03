Арештували директора лісгоспу за хабар детективу НАБУ

Директора одного з держпідприємств Харківської області, підозрюваного у пропозиції та наданні старшому детективу НАБУ хабара у сумы 100 тис. доларів, взято під варту на 2 місяці.

Джерело: Рішення Вищого антикорупційного суду, повідомляє пресслужба САП

Деталі: Суд частково задовольнив клопотання прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком з альтернативою внесення застави у сумы 4,994 млн грн.

Нагадаємо:

За повідомленням нардепа від "Слуги народу" Олексія Кучера, йдеться про директора Гутянського лісгоспу Віктора Сису.



Директор лісгоспу пропонував детективу 100 тис. доларів за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо протиправного відчуження значних обсягів деревини, що належала держпідприємству, а також щодо продажу лісоматеріалів за заниженими цінами на користь підконтрольним йому приватним суб’єктам господарювання.

Підозрюваному інкриміновано ч.3 ст.369 КК України - "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Українська правда