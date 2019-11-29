На газових переговорах обговорюють втричі менший обсяг транзиту – ЗМІ

На тристоронніх переговорах обговорюється варіант з транзитом російського газу через українську газотранспортну систему обсягом 30 мільярдів кубометрів газу щорічно.

Про це пише "Дзеркало тижня".

"У п'ятницю, за інформацією джерел, до переговорів підключилися і представники газових компаній РФ і України та оператор ГТС. Правда, обговорюють поки песимістичний варіант - транспортування через ГТС України всього до 30 млрд кубометрів газу. Цього об'єму не вистачає "Газпрому", щоб закрити всі свої контракти в наступному році", – йдеться в матеріалі.

Автор зазначає, що позиція України полягає в підписанні десятирічного контракту на умовах європейського законодавства з обов'язковим обсягом транзиту 60 млрд кубометрів на рік.

Ще 30 млрд кубометрів резервується з урахуванням можливого підвищення попиту на газ в Європі.

Але це не входить в плани "Газпрому", який має намір якнайшвидше задіяти на повну потужність "Північний потік–2", а також газомагістралі через Туреччину.

Нагадуємо:

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.