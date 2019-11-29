Онищенко може повернутися до України – ЗМІ

Розшукуваний екснардеп-утікач, бізнесмен Олександр Онищенко заявив, що збирається повернутися до Києва 13 грудня, щоб спростувати звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей.

Джерело: Kyiv Post

Пряма мова: "Я вважаю, що пора".

Деталі: В якості підтвердження свого наміру Онищенко відправив журналістам видання квиток в економ-класі на літак команії Ryanair, який 13 грудня і вилітає з Барселони до Києва.

Бізнесмен, який залишив Україну в 2016 році, сказав, що живе в селі в Іспанії.

Видання зазначає, що політ на літаку лоукостера Ryanair не надто відповідає Онищенку, який більше звик до розкішного способу життя.

Онищенко заявив, що у нього є документи, які підтверджують, що він може повернутися додому, коли захоче, і показав їх редакції Kyiv Post.

Однак, в перекладі з іспанської, як пише Kyiv Post, в документі йдеться, що він погодився здатися Києву за вказівкою іспанських і українських правоохоронців, а також Інтерполу. На даний час його немає в базі даних Інтерполу.

У серпні адвокат Онищенка попросив суд дозволити його клієнту добровільно здатися. Передача може бути узгоджена з Інтерполом, погодився адвокат, але попросив провести її без арешту Онищенка, тому що "немає ніякого ризику, що він втече".

За словами адвоката, ще однією причиною, через яку заарештовувати Онищенка немає необхідності, є те, що у нього є дружина і син, що народився в Іспанії, з якими він буде їхати.

У той же час екснардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі припустив, що насправді Онищенко не повернеться в Україну оскільки "ходять чутки, що він отримав посвідку на проживання в Італії на 10 років".

Українська правда звернулася до Онищенка по коментар, але досі відповіді не отримала.

Що було раніше: В листопаді голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що в грудні Онищенко екстрадують з Іспанії, де він програв усі суди.

У свою чергу, Онищенко заявив, що Ситник бреше про екстрадицію і заморожування його рахунків. При цьому він пообіцяв повернутися в Україну добровільно, "якщо захоче".

Онищенко мав намір повернутися в Україну і взяти участь у дострокових парламентських виборах 2019 року.

ЦВК йому відмовила, оскільки протягом 5 років він не проживав в Україні.

Онищенко подав апеляцію і переміг. Рішення на його користь було ухвалено на підставі документів, за якими з 2016 року він був закордоном, "бо представляв Україну на змаганнях із кінного спорту у статусі вершника".

Зрештою ЦВК повторно відмовила Онищенку.

Нагадаємо:

НАБУ на 16 лютого викликало нардепа-втікача Олександра Онищенка для вручення обвинувального акта за підозрою у створенні незаконної газової схеми.

Онищенко, перебуваючи за межами України, на це відповів, що НАБУ може вручати йому повістку про виклик для вручення обвинувального акту лише після дозволу Верховної Ради.

8 лютого директор НАБУ Артем Ситник заявив, що бюро завершило досудове розслідування у справі, де фігурував Онищенко.

За даними НАБУ, нардеп з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.

Онищенко втік з України та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук.

5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

19 грудня 2017 року суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Олександра Онищенка.

Станом на квітень 2018 року слідство встановило причетність до "газової схеми" 29 осіб.

Українська правда