"Нафтогаз": Росія зробила крок до продовження транзиту

Представники російського Міністерства енергетики дали коментарі щодо договору про приєднання мереж, на які українська сторона чекала з вересня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" на своїй сторінці у Facebook.

"Ми нарешті отримали від росіян їхні коментарі щодо договору про приєднання мереж (interconnection agreement), який має бути укладений відповідно до європейських правил. Проєкт такого договору керівник Оператора ГТС України передав "Газпрому" ще на тристоронній зустрічі у вересні, але досі жодної відповіді ми не мали", — заявили в "Нафтогазі".

Договір про приєднання є першим кроком до продовження транзиту, зазначають в "Нафтогазі", в той же час вказуючи, що до остаточного рішення ще далеко.

Зустріч у пʼятницю, 29 листопада, перенесли, аби фахівці обох операторів проаналізували коментарі та дійшли згоди щодо тексту угоди.

Нагадуємо:

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

Економічна правда