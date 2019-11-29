Новини 29 листопада: новий суд між Нафтогазом і Газпромом, рекордний врожай, бізнес Порошенка

Про новий суд між Нафтогазом і Газпромом. НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя Риги про визнання та приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного спору.

Про рекордний врожай. Україна зібрала рекордні 74,3 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 15 мільйонів гектарів.

Про дитячі автокрісла. Після підписання президентом закону про обов’язковість перевезення дітей в дитячих автокріслах їх продажі зросли у 10 разів.

Про найбільших інвесторів. Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з початку року - 1,81 мільярд доларів, серед найбільших країн-інвесторів у 2019 році станом на 1 жовтня - Кіпр і Нідерланди.

Про бізнес Порошенка. Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син 5 президента України Олексій Порошенко, купила пакет акцій Міжнародного інвестиційного банку.

Про обшуки в "Укргазвидобування". Нацполіція та СБУ зранку 29 листопада провели обшук в апараті управління компанії "Укргазвидобування".

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Пристебніть паски безпеки: що не так із законом про автокрісла

Вимога про обов'язкове використання дитячих автокрісел у легкових авто стала для багатьох справжнім іспитом. ЕП зібрала усі питання читачів, які стосуються цієї теми, і відповіла на них тут.