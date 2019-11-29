Які бренди гаджетів цікавлять українців — дослідження

Apple - найпопулярніший бренд смартфонів у 2019 році: за айфонами до продавців звертались у середньому 7,1 разів по кожному оголошенню.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели аналітики OLX.

Зазначається, що смартфони бренду Xiaomi у середньому отримували 6,6 відгуків, "бронза" - у LG з 5,3 відгуками. Також у топ-5 Meizu та Lenovo. Samsung потрапив лише до першої десятки.

Найпопулярнішим брендом ноутбуків став Apple - 4,6 відгука на одну пропозицію про продаж. Друге місце розділили ASUS і Acer (4 відгуки). На третьому місці - Lenovo (3,9 відгуків).

Серед планшетів iPad очолив рейтинг з 4,9 відгуками на одну пропозицію. Планшети від Samsung посіли друге місце в рейтингу - 4,1 відгуки. 3 відгуки та 3 місце дісталися бренду ASUS.

Найпопулярніший бренд портативних колонок - Sony (6 відгуків на одну пропозицію). Також у топ-3 - Marshall і JBL.

Бездротові навушники. Найпопулярнішими за кількістю відгуків на OLX виявились AirDots від Xiaomi та AirPods від Apple - 10 та 9 відгуків на одну пропозицію відповідно.

"AirPods коштують на платформі у середньому 1 540 грн - удвічі дорожче, ніж AirDots. А ось пропозицій про продаж AirDots у 13,5 разів менше, ніж AirPods - 3 100 у порівнянні з 41 800", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда