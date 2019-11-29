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Ексголову правління VAB Банку оголосили в розшук

П'ятниця, 29 листопада 2019, 15:33

Антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову правління VAB Банку Дениса Мальцева.

Джерело: МВС

Деталі: У базі розшуку датою зникнення зазначене 21 листопада, той самий день, коли зник ексвласник VAB Банку Олег Бахматюк.

Бахматюка оголосили в розшук 22 листопада.

Передісторія:

У жовтні 2014 року Нацбанк виділив "ВіЕйБі Банку" стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн. ВіЕйБі належав власнику аграрного холдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

В листопаді 2014 року НБУ визнав банк неплатоспроможним.

11-12 листопада 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили 8 особам про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

13 листопада Антикорупційне бюро повідомило Бахматюку і Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.

Мальцева підозрюють у змові з керівництвом НБУ, щоб прийняти рішення щодо видачі коштів, а також у тому, що він підібрав для передачі в заставу НБУ майно банку і пов'язаних із банком осіб та організував виготовлення завідомо недостовірних звітів про незалежну оцінку заставного майна.

Знати більше: Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда 

Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало екс-заступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена

Українська правда

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