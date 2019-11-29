Рівень безробіття в Німеччині несподівано впав

Рівень безробіття в Німеччині в листопаді впав, що свідчить про те, що ринок праці в найбільшій економіці Європи тримається, незважаючи на слабкість у виробничій галузі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дані Федерального бюро праці, опубліковані 29 листопада, показали, що кількість людей, які залишаються без роботи, зменшилася на 16 тисяч до 2 млн 226 тис. з урахуванням сезонних коливань. Це стало найбільшим падінням з лютого, при цьому Reuters прогнозувало зростання на 5 тисяч.

Рівень безробітних залишався стабільним на рівні 5% - трохи вище рекордно низького рівня 4,9%, досягнутого на початку цього року.

"Поточна економічна слабкість все ще помітна на ринку праці. Загалом, однак, він залишається надійним", - сказав керівник Управління праці Детлеф Шиле.

Нагадаємо, у червні Бундестаг ухвалив закон, який спрощує працевлаштування кваліфікованих іноземців.

Європейська правда