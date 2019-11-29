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Україна увійшла до топ-10 країн Європи за розрахунками через NFC

П'ятниця, 29 листопада 2019, 14:23

Україна посідає 10 місце серед європейських країн за популярністю NFC-платежів (Near field communication - технологія бездротової передачі даних малого радіусу дії).

Про це повідомляє MasterCard.

Зазначається, що кількість розрахунків через NFC за рік збільшилась у 8 разів.

За даними MasterCard, у Європі NFC-платежі доступні у 26 країнах за допомогою понад 30 різних гаджетів, у тому числі, з вбудованою батареєю (годинники, смартфони) та без батареї (браслети, кільця).

Найбільшою популярністю безконтактна оплата користується в Нідерландах, де з її допомогою виконали 33% всіх транзакцій за 2019 рік.

Далі у топ-3 йдуть Велика Британія та Швейцарія. Також у топ-5 Росія і Польща.

"Серед країн світу безконтактна оплата найчастіше використовується в Австралії. США - на восьмій сходинці рейтингу", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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MasterCard гроші

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