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BMW і Great Wall побудують у Китаї завод з виробництва електрокарів

П'ятниця, 29 листопада 2019, 13:52

Автоконцерни BMW і Great Wall заявили, що побудують у Китаї завод із виробництва електромобілів потужністю 160 тисяч авто на рік.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що завершити будівництво заводу вартістю 650 млн євро планують у 2022 році. 

Новий завод побудують поблизу Шанхаю, на ньому працюватимуть 3 тисячі співробітників.

За даними Bloomberg, BMW і Great Wall будуть володіти спільним підприємством на рівних умовах - по 50%.

Про те, що BMW уклало угоду про створення спільного підприємства з виробництва електромобілів бренду Mini з Great Wall Motor, стало відомо в липні цього року.

Економічна правда

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BMW електромобіль

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