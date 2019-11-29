BMW і Great Wall побудують у Китаї завод з виробництва електрокарів
П'ятниця, 29 листопада 2019, 13:52
Автоконцерни BMW і Great Wall заявили, що побудують у Китаї завод із виробництва електромобілів потужністю 160 тисяч авто на рік.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що завершити будівництво заводу вартістю 650 млн євро планують у 2022 році.
Новий завод побудують поблизу Шанхаю, на ньому працюватимуть 3 тисячі співробітників.
За даними Bloomberg, BMW і Great Wall будуть володіти спільним підприємством на рівних умовах - по 50%.
Про те, що BMW уклало угоду про створення спільного підприємства з виробництва електромобілів бренду Mini з Great Wall Motor, стало відомо в липні цього року.
Економічна правда
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