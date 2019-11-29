Популярність безготівкових розрахунків зростає — Нацбанк

Більшість операцій з картками - це розрахунок за придбаний товар: 81,9% операцій. Решта операцій з картками - зняття готівки.

"Безготівкові операції з використанням безконтактних та токенізованих карток разом становили третину від загальної кількості та обсягу безготівкових операцій у торговельній мережі", - заявили в НБУ.

За даними регулятора, загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 9%, а кількість активних карток - на 6%. Наразі в Україні випущено 39,1 мільйона активних платіжних карт.

Переважна більшість платіжних карт українців - це карти MasterCard (71,3%). Карток Visa в Україні 27,7%. На одного українця в середньому припадає 1,1 активна платіжна картка.

"За кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їхнього обслуговування домінують Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

Загальна кількість банкоматів та програмно-технічних комплексів самообслуговування в Україні залишилася майже без змін та станом на 01 жовтня цього року склала 19,7 тис шт. та 16,6 тис шт. відповідно", - зазначили у Нацбанку.

Економічна правда