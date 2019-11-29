Україна отримала ще 5 тисяч польських дозволів на автоперевезення

Польща надала ще 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень для українських перевізників.



Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.

"5 годин переговорів з польськими колегами з міністерства інфраструктури. Плюс 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік", — повідомив Криклій.

Нагадаємо:

20 листопада Криклій закликав автоперевізників "тиснути" на Польщу, для збільшення дозволів.

У листопаді Мінінфраструктури домовилось, що в 2019 році Польща надасть додатково 5 тисяч дозволів на здійснення міжнародних вантажних автоперевезень, ліміт на 2020 рік попередньо встановлений у 160 тисяч автоперевезень.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка назвав позицію Польщі щодо квот для України на міжнародні вантажні автоперевезення "економічним геноцидом".

28 жовтня 2019 року на виїзді з України біля КПП "Ужгород — Вишнє Нємецке" на словацькому кордоні скупчилося 500 вантажівок, черга сягала понад 10 кілометрів. Причиною черги стало закінчення дозволів на рух вантажівок Польщею.

Проблема виникла минулого року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 160 тисяч дозволів. Для порівняння, 2018 року Україна мала загальну кількість дозволів у 260 тисяч.

Слід зазначити, що за чинними міждержавними угодами квота на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень не повинна бути меншою за 200 тисяч дозволів.

Однак на сьогодні мінімальною квотою, якої потребує ринок, є 230 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників.

Детальніше читайте у статті: "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі"

Економічна правда