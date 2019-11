Більше 130 мільйонів доларів інвестовано у сферу нерухомості у 2019 році

PROMOTED

"Більше 130 мільйонів доларів вкладено інвесторами у сферу нерухомості цього року", - повідомила засновниця Українського клубу нерухомості (URE Club) Ольга Соловей у ході п’ятого міжнародного інвестиційного форуму у сфері нерухомості V Eastern Europe Real Estate Forum, що відбувся 26 листопада в Києві в InterContinental.

У форумі взяли участь понад 200 представників із 8 країн. Головна тема - інвестиційний потенціал України.

"Ми прагнемо подолати бар’єр – мільярд інвестицій на рік у сферу нерухомості. Саме проведення таких заходів – гарна можливість донести іноземним інвесторам, що час інвестувати в Україну", - зазначила Ольга Соловей.

На форумі презентували успішні кейси у реалізації проектів нерухомості українські та іноземні експерти. Зокрема, успіх Грузії переконує, що за наявності кредитування та покращення інвестиційного клімату в країні можна досягти мільярдних інвестицій.

За словами Ольги Соловей, за цей рік відбулося закриття великих угод локальними інвесторами і всі спікери підтвердили, що є великий інтерес іноземних інвесторів, але поки що вони придивляються.

"Попередні роки основним гравцем був Dragon Capital. Цьогоріч він не єдиний інвестор, активізувалася група Сергія Тігіпко та ще кілька великих груп, які продають-купують активи, земельні ділянки", - повідомила засновниця URE Club, додавши, що це переважно локальні інвестори.

"Ми очікуємо заходу на ринок великих міжнародних груп, які якісно його змінять. Іноземні інвестори, які цікавляться нашим ринком – це Туреччина, Ізраїль, і прогнозуємо, що наступного року до них приєднаються ще й європейські країни", - переконана CEO URE Club.

Eastern Europe Real Estate Forum – це міжнародний форум у сфері нерухомості, який цьогоріч відбувся вп’яте.

Організаторами заходу вистувають Український клуб нерухомості спільно з європейським партнером EuropaProperty.com.

Партнерами проведення заходу цього року стали: NEW WORK, CUSHMAN & WAKEFIELD, FIABCI-Ukraine, CBRE Ukraine, DLA PIPER, ІнтергалБуд, PRAGMATIKA, Архітектурна практика, PropertyGeorgia, LAMINAM, m2 Poland, KYB Architects, DCH Infrastructure & Real Estate, ARCHITECTURE OF THE FUTURE, PRAGMATIKA, ЛУН, Бизнес WOMEN, Nedvizhka.ua, КБУ, SanBenedetto, Другой TRAVEL.