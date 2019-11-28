В Мінінфраструктури розповіли скільки вагових комплексів будуть перевіряти фури

В найближчі два роки на дорогах буде встановлено сто вагових комплексів для автоматичного зважування фур під час руху.

Про це заявив під час робочої поїздки до Львова міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Укрінформ.

За його словами, зараз запущено пілотний проєкт по габаритно-ваговому контролю, який автоматично здійснюється під час руху вантажівок. За наступних два роки буде встановлено й функціонуватиме не менше ста таких комплексів. В першу чергу їх встановлять біля пунктів перетину кордону, біля портів, там, де є найбільше навантаження фур.



Нагадаємо, нещодавно Криклій анонсував звільнення керівництва всіх територіальних органів Укртрансбезпеки.