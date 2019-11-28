Керівників територіальних органів Укртрансбезпеки звільнять — Криклій
Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував звільнення керівництва всіх територіальних органів Укртрансбезпеки.
Про це він повідомив під час візиту у Львівську область, передає прес-служба відомства.
"Вчора у нас призначений новий очільник Укртрансбезпеки і я йому ставлю завдання запропонувати на наступний Кабмін перезавантаження всіх територіальних органів Укртрансбезпеки, оголосити відкриті прозорі конкурси, набрати нових професійних людей, а ми на рівні уряду будемо забезпечувати необхідне фінансування для того, щоб цей орган працював, а громадяни відчували європейську якість доріг", - підкреслив міністр.
Нагадаємо: 20 листопада Олександр Погорілий став новим головою Державної служби з безпеки на транспорті.
Економічна правда
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