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Керівників територіальних органів Укртрансбезпеки звільнять — Криклій

Четвер, 28 листопада 2019, 20:12

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував звільнення керівництва всіх територіальних органів Укртрансбезпеки.

Про це він повідомив під час візиту у Львівську область, передає прес-служба відомства.

"Вчора у нас призначений новий очільник Укртрансбезпеки і я йому ставлю завдання запропонувати на наступний Кабмін перезавантаження всіх територіальних органів Укртрансбезпеки, оголосити відкриті прозорі конкурси, набрати нових професійних людей, а ми на рівні уряду будемо забезпечувати необхідне фінансування для того, щоб цей орган працював, а громадяни відчували європейську якість доріг", - підкреслив міністр.

Нагадаємо: 20 листопада Олександр Погорілий став новим головою Державної служби з безпеки на транспорті.

Економічна правда

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Криклій Мінінфраструктури

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