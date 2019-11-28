В "зелену енергетику" інвестували майже 5 мільярдів доларів за 5 років — Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за останні 5 років, в сферу відновлюваної енергетики було інвестовано 4,8 мільярда доларів.



Про це він заявив в ході зустрічі з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) повідомляє урядовий портал.

"Сьогодні в Україні реалізується низка проектів відновлюваної енергетики загальною потужністю в 2,5 гігават. Це найбільший показник за всі роки незалежності нашої держави. В цю сферу інвестовано 4,8 мільярдів доларів протягом останніх 5 років", – зазначив прем’єр.

"Нашою метою є збільшення частки відновлюваної енергетики. Наразі ми розробляємо стратегію переходу на відновлювану енергетику до 2050 року. Ми би високо оцінили співпрацю з IRENA у цьому напрямку", - підкреслив прем’єр.

Гендиректор IRENA Франческо Ла Камера висловив підтримку діям уряду:

"Україна йде в правильному напрямку. Ви можете розраховувати на нас у питаннях розвитку системи відновлюваної енергетики в вашій країні", - зауважив він.

Крім цього, на зустрічі обговорювали впровадження аукціонної системи закупівлі електроенергії, виробленої ВДЕ, для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики. Перший аукціон має відбутися вже в квітні 2020 року.



Нагадаємо, що Україна зайняла 8 місце і піднялася відразу на 55 позицій в рейтингу привабливості країн, що розвиваються з точки зору інвестицій у відновлювану енергетику в 2019 році.



Економічна правда