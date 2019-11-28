Банк Січ змінив назву на Пауер Банк

На позачергових загальних зборах акціонерів АТ "Банк Січ" 27 листопада було прийнято рішення про зміну назви фінустанови на АТ "Пауер Банк".



Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті установи.

"Відтепер добре знайомий і улюблений багатьма АТ "Банк Січ" носить нове ім’я – АТ "Пауер Банк". І команда банку готова до того, щоб якість його послуг, а також пропоновані клієнтам можливості цілком відповідали назві", - повідомляють в банку.

Відзначається, що банк також вибрав новий вектор розвитку. Зокрема планується розширити спектр онлайн-послуг, створити та оптимізувати нові банківські продукти, впровадити сучасні інструменти кредитування, інвестування та заощадження коштів. Також завершуються роботи зі створення онлайн-банкінгу.

Акціонери банку 27 листопада обрали нового голову наглядової ради Валерія Раздорожного, який володіє 31,016% акцій. Він змінив на цій посаді співголову SP Angel Corporate Finance (Великобританія) Роберта Джонсона.



Економічна правда