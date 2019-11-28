Новини 28 листопада: перепис населення, позов Нацбанку, Мотор Січ

Про перепис населення. Кабінет міністрів вирішив провести так званий електронний перепис населення за допомогою даних мобільних операторів та соціологічних досліджень. Це дозволить зекономити 2-3 мільярди гривень

Про позов Нацбанку. Національний банк подав позов у Солом’янський районний суд міста Києва щодо наклепів від депутата Олександра Дубінського



Про Мотор Січ. Керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус розповів на якому етапі знаходиться зараз угода про купівлю запорізького заводу Мотор Січ і заявив, що таке підприємство має контролювати держава.



Про ринок електроенергії. На ринку "на добу наперед" на 28 листопада зафіксована рекордно низька ціна на електричну енергію - 898.40 гривень за мегават-годину

Про середню зарплатню. У жовтні 2019 року розмір середньої номінальної зарплати становив 10 727 гривень - це на 16,4% більше, ніж у жовтні 2018 року.

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Голова "Укроборонпрому" Абромавичус: міністр поклав руку мені на плече і сказав: "тепер у тебе проблеми"



Керівник державного концерну розповів ЕП про свої бізнес-проекти, свою зарплату, плани реформування підприємств концерну і долю "Мотор січі", придбаної китайськими інвесторами.

Як моряк Шаповалов створює космічні вина: історія одеської виноробні Дона Алехандро

Одесит Олександр Шаповалов увійшов в гармонію з космосом і заснував виноробню. Він віддає перевагу ручній праці, зберігає вино в катакомбах, мріє на роки занурити його у водойму та шокує дизайнерів.



Економічна правда