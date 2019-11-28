Литовська компанія відкрила сонячну електростанцію на Прикарпатті

Енергетична компанія Green Genius, що входить до міжнародного холдингу Modus Group, відкрила сонячну електростанцію в Івано-Франківській області потужністю 13,5 МВт.

Про це повідомляє НВ Бизнес.

Зазначається, що це перший проєкт групи у галузі альтернативної групи в Україні. Інвестиції перевищують 11 мільйонів євро.

Проєкт в Івано-Франківській області реалізували протягом 6 місяців. За оцінками компанії, сонячні електростанції, встановлені в Україні, будуть щорічно виробляти понад 14 тисяч МВт/год "зеленої" енергії.

"Green Genius будує також сонячний парк потужністю 33,4 МВт в північній частині України. Обсяг інвестицій перевищує 30 мільйонів євро. Очікується, що робота буде завершена до кінця 2019 року. У результаті сумарний портфель сонячних парків під керівництвом Green Genius в Україні складе близько 47 МВт", - йдеться у повідомленні.