Viber розповів, на чому заробляє в Україні

Месенджер Viber отримує свій основний дохід в Україні від бізнес-розсилок, нативної реклами та чат-ботів і стікерів.

Про це в інтерв'ю розповів глава департаменту з продажу в країнах СНД Rakuten Viber Сергій Самородов.

"Основне джерело доходів - це бізнес-повідомлення, це приблизно 25% (розсилка повідомлень компаній, - ред.). Далі йде нативна реклама. А далі йдуть чат-боти і стікери", - зазначив представник Viber.

Також він повідомив, що порівняно з 2018 роком Viber наростив прибуток в Україні на 17%.

Надалі Viber має намір розширювати сервісні функції.



Нагадаємо:

У серпні директор з продажу Viber Костянтин Костадінов розповів ЕП, що кожен місяць в Україні Viber відправляє понад 100 млн бізнес-повідомлень.

Сервіс бізнес-повідомлень в Україні використовують понад 50 компаній.

Месенджер Viber - найпопулярніший мобільний додаток в Україні. Він встановлен на 97% смартфонів українців.



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