Viber розповів, на чому заробляє в Україні
Месенджер Viber отримує свій основний дохід в Україні від бізнес-розсилок, нативної реклами та чат-ботів і стікерів.
Про це в інтерв'ю розповів глава департаменту з продажу в країнах СНД Rakuten Viber Сергій Самородов.
"Основне джерело доходів - це бізнес-повідомлення, це приблизно 25% (розсилка повідомлень компаній, - ред.). Далі йде нативна реклама. А далі йдуть чат-боти і стікери", - зазначив представник Viber.
Також він повідомив, що порівняно з 2018 роком Viber наростив прибуток в Україні на 17%.
Надалі Viber має намір розширювати сервісні функції.
Нагадаємо:
У серпні директор з продажу Viber Костянтин Костадінов розповів ЕП, що кожен місяць в Україні Viber відправляє понад 100 млн бізнес-повідомлень.
Сервіс бізнес-повідомлень в Україні використовують понад 50 компаній.
Месенджер Viber - найпопулярніший мобільний додаток в Україні. Він встановлен на 97% смартфонів українців.
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На чому Viber заробляє в Україні і чому месенджери стануть головними в телефонах. Інтерв'ю з топ-менеджером Viber
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