Абромавичус розповів, що вдалося змінити за час роботи в "Укроборонпромі"

Керівник "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що у концерні тепер немає жодного заступника гендиректора з минулої команди, також почався аудит підприємств.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"У будь-якій трансформації все починається з питання "хто". Тільки потім "що". Тобто ти збираєш правильних людей і вже з ними радишся, куди ми їдемо, що ми робимо, яка стратегія. Я зібрав компетентних людей з правильними підходами і цінностями і з ними зараз формую стратегію.

З учорашнього дня тут немає жодного заступника генерального директора з минулої команди. Все, зачистили. Це колосальна праця - умовляти людей прийти в ці кабінети, приєднатися до трансформування компанії, яка єдина не трансформувалася, з жахливим набором фінансових, організаційних і репутаційних проблем. Але ці колеги сказали "так", - сказав Абромавичус.

За його словами, нова команда на ключових підприємствах провела конкурси, призначила нових керівників на "Зорі-Машпроект", Житомирському бронетанковому заводі.

"Наступного тижня у нас будуть нові керівники "Укрспецекспорту", "Спецтехноекспорту" і Харківського бронетанкового конструкторського бюро ім. Морозова. З топ-10 підприємств на шести відбулися зміни.

Ми почали аудит підприємств. Звіти будуть готові у вересні 2020 року. Що ще? Разом з Міноборони, Мінекономіки і профільним комітетом розробили революційний законопроект про оборонні закупівлі. Він уже зареєстрований у Верховній Раді і, сподіваюся, буде прийнятий у запропонованій нами редакції", - додав він.

Крім цього, концерн займається точковими проблемами.

"Сьогодні 116 наших компаній на неокупованих територіях повинні надіслати нам п'ять своїх головних проблем. Так ми зберемо понад 500 проблемних пунктів, за якими будемо працювати", - розповів керівник "Укроборонпрому".

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Економічна правда