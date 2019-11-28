Податкова на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу – Верланов

За серпень-жовтень 2019 року Державна податкова служба майже на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу.

Про це повідомив у Facebook голова ДПС Сергій Верланов.

Таких перевірок здійснили 2700, тоді як за аналогічний період 2018 року - 3800.

"Застосування ризикоорієнтованих підходів дозволяє значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень до бюджету.

Принцип Нової Податкової – якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно. Але перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків", - зазначив Верланов.

Економічна правда