Податкова на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу – Верланов
Четвер, 28 листопада 2019, 12:40
За серпень-жовтень 2019 року Державна податкова служба майже на третину зменшила кількість позапланових перевірок бізнесу.
Про це повідомив у Facebook голова ДПС Сергій Верланов.
Таких перевірок здійснили 2700, тоді як за аналогічний період 2018 року - 3800.
"Застосування ризикоорієнтованих підходів дозволяє значно скоротити кількість позапланових перевірок без зниження надходжень до бюджету.
Принцип Нової Податкової – якщо платник податків працює чесно, то його діяльність перевіряти не потрібно. Але перевірки неминучі для тих, хто намагається ухилитися від сплати податків", - зазначив Верланов.
Економічна правда
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