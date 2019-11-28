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Twitter передумав видаляти неактивні акаунти

Четвер, 28 листопада 2019, 09:20

Компанія Twitter призупинила своє рішення згідно з яким планувала видаляти акаунти користувачів.

Джерело: The Verge

Деталі: Компанія вирішила призупинити видалення акаунтів до тих пір, поки не розробить інструмент, що дозволить увічнити пам'ять померлих власників акаунтів.

Адміністрація Twitter почала розсилати електронні листи власникам облікових записів, не активовані більше півроку. Користувачів просять знову залогінитися в соцмережі до 11 грудня, інакше їх аккаунт буде видалений.

Як заявив представник сервісу, процес видалення неактивних аккаунтів буде не одноразовим, а розтягнеться на кілька місяців.

Пряма мова: "В рамках наших зобов'язань ми працюємо над очищенням неактивних облікових записів, щоб представляти більш точну і достовірну інформацію, якій користувачі можуть довіряти".

Українська правда

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