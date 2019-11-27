Президент "Антонова": знос засобів підприємства 80%, ще 5-7 років і все

Основні засоби держпідприємства "Антонов" зношені майже на 80%, і потребують системного оновлення.

Про це заявив президент "Антонова" Олександр Донець під час круглого столу з питань авіабудування в середу в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі знос основних засобів у нас – майже 80%. Ще п'ять-сім років - і все... Хочу нагадати: буквально рік тому ми юридично і фізично об'єдналися з серійним заводом, який раніше називався "Імені 50-річчя жовтня".

Це величезне підприємство було одним із найбільших у СРСР... Це підприємство тривалий час було в не дуже доброму, скажімо так, фінансовому стані. Саме основна маса його обладнання та основних засобів перебуває у важкому стані, будучи застарілою", - повідомив президент ДП.

Водночас Донець повідомив, що програма модернізації виробництва держпідприємства "Антонов" на 2019-2022- рр., розроблена спільно з Українським науково-дослідним інститутом авіаційних технологій, уже повністю готова.

"Там потрібна досить велика цифра. Спробуємо з цією цифрою пробитися до наших законодавців", - зазначив він.





