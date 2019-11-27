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Україна зможе експортувати курятину до Ефіопії

Середа, 27 листопада 2019, 18:44

Україна і Ефіопія узгодили сертифікат здоров’я для експорту м’яса птиці та продуктів з нього.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Документ необхідний суб'єктам господарювання, які експортують чи збираються експортувати м’ясо птиці і продуктів з нього з України.

Сертифікат доступний за посиланням.

Нагадаємо:

Європарламент ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України.

Економічна правда

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