Україна зможе експортувати курятину до Ефіопії
Середа, 27 листопада 2019, 18:44
Україна і Ефіопія узгодили сертифікат здоров’я для експорту м’яса птиці та продуктів з нього.
Про це повідомляє Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
Документ необхідний суб'єктам господарювання, які експортують чи збираються експортувати м’ясо птиці і продуктів з нього з України.
Сертифікат доступний за посиланням.
Нагадаємо:
Європарламент ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua