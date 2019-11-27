Податкова покаже прототип "касового апарату в смартфоні" до лютого

Державна податкова служба представить прототип безкоштовної програми реєстратора розрахункових операцій (касових апаратів) в смартфоні в лютому 2020 року, з 19 квітня бізнес зможе почати його використовувати.

Про це розповів глава ДПС Сергій Верланов на зустрічі з представниками IT-компаній, передає ain.ua.

"До лютого 2020 року податкова повинна представити прототип безкоштовної програми - РРО в смартфоні. 19 січня - опублікувати нормативку про нього (яку можна використовувати як ТЗ). З 19 квітня 2020 року, бізнес зможе перейти на електронні РРО ", - зазначив глава служби.

Верланов зазначив, що як і заявлялося раніше, будь-який програміст зможе створити власну версію програмного РРО.

"Ми робимо відкрите API, будь-який вендор може створити свій продукт і продати його на ринок як електронний РРО", - підкреслив Верланов.

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Раніше у ДПС пояснювали, що підприємцю не треба використовувати касові апарати (РРО), якщо розрахунки за придбаний товар (послугу) оплачуються з рахунку на рахунок без платіжних карток — як безготівково, так і через касу банку.

У жовтні президент Володимир Зеленський підписав закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

За новим законом, ФОПи 2, 3 та 4 груп зобов’язуються використовувати реєстратори розрахункових операцій (іншими словами касові апарати - ЕП), у тому числі у вигляді додатків на смартфон, чи комп’ютер.

Як зазначається в документі, Податкова служба безкоштовно надасть бізнесу програмний РРО, який називається "E-Receipt" (е-Чек - електронний чек). Скачати і протестувати додаток можно з веб-сторінки податкової. Також можна створити власну програму і внести її в реєстр податкової.

Разом з новим РРО вводиться електронний чек, який можна буде видавати замість паперового. Клієнт може отримати чек у свій месенджер, або відсканувати QR-код з пристрою продавця-підприємця.



Якщо підприємець видав покупцю повністю, або частково не фіскалізований чек хоча б на один товар, дорожчий за 850 грн, покупець може написати скаргу в Податкову і отримати "кешбек" в размере 150% від вартості товару.

Частину цього штрафу отримує сам покупець, а іншу частину - держава.

Якщо чек не був виданий взагалі - підприємець отримує штраф 850 грн за перше порушення, і не менше 1700 грн за наступне.

Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.

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