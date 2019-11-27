У нас досі діє норма 1918 року на молоко за шкідливу працю — Милованов

Міністр економіки Тимофій Милованов нагадав що в Україні і досі діє норма на "молоко за шкідливі умови праці", запроваджена в 1918 році, та засумнівався в її користі.



Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"В Україні - сучасній, європейській країні 21 століття - досі діє норма запроваджена у 1918 році Володимиром Леніним!

Це радянська норма "молоко за шкідливі умови праці". Вона бере свій початок з особого декрету Леніна, яким він зобов'язав видавати молоко голодуючим робітникам одного з заводів. Через рік така норма стала діяти в багатьох промислових підприємствах для підтримки фізичних сил працівників", - зазначив міністр.

Милованов відмітив що норма і досі є чинною, та виказав сумніви щодо її реальної користі

"Минуло більше 100 років, але цей комунізм досі є у нашому Кодексі законів про працю.

За законом, кожна людина має отримувати 1/2 літра молока на день. Якщо корівка скажемо дає 20 літрів на день, то потрібно 2,5 корівки на 100 людей. Проте користь від такоі підтримки молоком сумнівна", - резюмував міністр.



Економічна правда