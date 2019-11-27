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Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу до 500 гривень

Середа, 27 листопада 2019, 14:36

Український маркетплейс Rozetka підвищив граничну суму безкоштовного самовивозу з 300 до 500 гривень.

Про це пише ain.ua

На початку жовтня компанія почала стягувати плату в 10 грн за самовивіз товару зі своїх офлайн-магазинів. На той момент це стосувалося замовлень до 300 грн. Однак віднедавна порогова сума зросла до 500 грн.

Судячи з усього, впровадження такої додаткової плати не призвело до відтоку клієнтів, і керівництво магазину Rozetka прийняло рішення розширити практику її застосувати на більш дорогі покупки.

На це звернули увагу користувачі, і відповідне повідомлення можна виявити на сайті продавця.

 
ain.ua

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Rozetka.ua

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