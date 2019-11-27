"Нафтогаз" не змінив ціну на газ для промисловості

У грудні 2019 року ціни на газ для промисловості, у порівнянні з листопадом, не зміняться.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

У залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861 – 6 463,00 грн/тис куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" в листопаді підвищила ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 18,4% -19,6% у порівнянні з жовтнем.

Економічна правда