"Нафтогаз" не змінив ціну на газ для промисловості
Середа, 27 листопада 2019, 13:20
У грудні 2019 року ціни на газ для промисловості, у порівнянні з листопадом, не зміняться.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
У залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861 – 6 463,00 грн/тис куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).
Нагадаємо:
НАК "Нафтогаз України" в листопаді підвищила ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 18,4% -19,6% у порівнянні з жовтнем.
Економічна правда
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