Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" не змінив ціну на газ для промисловості

Середа, 27 листопада 2019, 13:20

У грудні 2019 року ціни на газ для промисловості, у порівнянні з листопадом, не зміняться.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

У залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861 – 6 463,00 грн/тис куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз України" в листопаді підвищила ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на 18,4% -19,6% у порівнянні з жовтнем.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз газ ціна промисловість

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Речник Путіна: Газові переговори з Україною знаходяться в цейтноті 27 листопада 2019, 12:44
Рішення Стокгольмського арбітражу: "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі "Газпрому" 27 листопада 2019, 12:36
Як можуть змінитися ціни на газ для населення з нового року 27 листопада 2019, 10:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!