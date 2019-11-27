Мінінфраструктури шукає представників держави у наглядові ради "Борисполя" і "Укрпошти"

Міністерство інфраструктури оголосило конкурси на посади представників держави - членів наглядових рад "Укрпошти", аеропорту "Бориспіль" та Адміністрації морських портів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідні оголошення опубліковані на сайті Міністерства 26 листопада

"Корпоратизація державних підприємств мала на меті залучити до процесів управління якісних менеджерів.

Сьогодні (26 листопада - ред.) оголосили конкурси про проведення відборів на посади представника держави - члена наглядової ради АТ "Укрпошта", Міжнародний аеропорт "Бориспіль", Адміністрації морських портів України", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Кандидати повинні мати відповідну вищу освіту, досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років, а також бездоганну репутацію.

Членом наглядової ради держкомпаній не можуть бути особи, які є засновниками, акціонерами (учасниками), керівниками і/або членами наглядової ради підприємств або інших господарських організацій, що здійснюють діяльність на тому ж або суміжних ринках з компанією, у чию наглядову раду планують увійти.

Документи на участь у конкурсах подаються українською та англійською мовами до 18:00 2 грудня для наглядової ради "Укрпошти" і 3 грудня - для АМПУ і аеропорту.

Результати відбору оприлюднять протягом тридцяти календарних днів від завершення.

Економічна правда