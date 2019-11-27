Курс валют на 27 листопада: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 – 24,0 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 23,96 – 23,98 гривні;

Євро – 26,37 - 26,39 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 23,87 – 24,05 гривні. Євро купують по 26,18 гривні, продають по 26,54 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 23,97 - 24,01 гривні, євро - 26,37 - 26,49 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 27 листопада на рівні 23,98 гривні за долар.

26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,02 – 24,03 гривні за долар.

26 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 23,97 - 24,00 гривні за долар.

Економічна правда