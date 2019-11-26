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У Держгеонадрах розповіли, як суттєво збільшити запаси нафти і газу

Вівторок, 26 листопада 2019, 19:40

Державна служба геології та надр планує за рахунок розробки важковидобувних родовищ глибиною 6-7 км суттєво збільшити державні запаси нафти і газу.

Про це сказав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах, повідомляє пресслужба відомства.

"Основні зусилля необхідно зосередити на розробці важковидобувних родовищ. Відповідно до результатів досліджень, проведених нашими науковцями, за рахунок глибоких покладів можна суттєво збільшити державні запаси нафти і газу", – сказав Опімах.

За його словами, розробка покладів нафти і газу, що на високих глибинах 6-7 км потребує значних інвестицій і є довготривалим процесом, але саме там зосереджені запаси газу, стратегічно важливі для енергетичної безпеки держави.

Найближчим часом Держгеонадра планують підготувати та виставити на аукціон нові нафтогазоносні ділянки у східній та у західній частинах України.

Зокрема, кілька ділянок східного регіону, зосереджених у Дніпровсько-Донецькій западині. Дані про них надало ДП "Укрнаукагеоцентр" на основі аналізу геофізичних досліджень, отриманих за більш ніж 80 років розвідувальних робіт.

Економічна правда

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Держгеонадр нафта газ

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