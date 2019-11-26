Бізнес дещо погіршив оцінку податкової системи України

Нове дослідження "Податковий індекс" за період квітень – жовтень 2019 року демонструє деяке погіршення настроїв експертів – показник Індексу склав 2,90 балів з 5 можливих, у порівнянні з 2,98 у попередньому періоді.

Дослідження проводить Європейська Бізнес Асоціація.

Таким чином, показник Індексу залишається в негативній площині протягом всієї історії дослідження з 2011 року.

Найбільш оптимістичними щодо стану податкової системи підприємці були наприкінці 2018 – на початку 2019 року.

Зросла частка невдоволених податковим законодавством – 26%, тоді як у попередньому періоді таких було 23%. Ще 59% експертів вважають якість податкового законодавства України задовільним.

Дещо зменшилась кількість респондентів, які ствердно відповіли на питання, чи сприяв чинний податковий режим веденню їхнього бізнесу – 64%, тоді як у минулому періоді таких було 68%.

Тільки 18% експертів оцінили процес підготовки податкової звітності та адміністрування податків позитивно, натомість 33% вважають процедуру обтяжливою.

Серед основних факторів: кількість часу, витраченого на підготовку податкової звітності та сплату податків, незрозумілість правил та роз’яснень щодо підготовки податкової звітності та проведення платежів та сама кількість платежів.

За даний період відчутні прояви фіскального тиску відчули на собі 28% опитаних. У попередньому періоді кількість останніх складала 18% і кількість таких компаній на сьогодні скоротилася вдвічі.

Результати опитування показали, що кількість незадоволених якістю податкових сервісів дещо зросла – 29% (у попередньому періоді – 24%). Водночас 33% опитаних підтвердили, що задоволені якістю податкового обслуговування, а ще 38% вказали на задовільний рівень послуг.

Володимир Котенко, голова Податкового комітету Асоціації: "Розгляд Верховною Радою неоднозначних податкових ініціатив разом із планами їх майже негайного запровадження, без сумніву, став стресовим для підприємців, що не могло не вплинути на оцінку співпраці держави та бізнесу у податковій сфері. Традиційно бізнесу не вистачає часу на опрацювання нововведень та адаптацію до змін, тим більш це справедливо у випадках масштабних змін", - підкреслив він.

Під час розрахунків до уваги традиційно бралися 4 критерії:

Якість податкового законодавства;

Обтяжливість/легкість адміністрування податків;

Фіскальний тиск;

Якість податкового обслуговування (роботи податківців).

Загальне значення Податкового Індексу являє собою інтегральний розрахунок середнього значення кожного з вищенаведених факторів. В опитуванні взяли участь 105 експертів Податкового комітету Асоціації.

Економічна правда



