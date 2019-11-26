Платити податки в Україні легше, ніж в Польщі — рейтинг

Україна в рейтингу легкості сплати податків посіла 65 місце і другий рік поспіль втратила 11 позицій.



Про це свідчить оновлений звіт щодо легкості сплати податків, який щорічно складають Світовий банк та аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers

В минулому році Україна посідала 54 місце, а в позаминулому 43.

Сусідня Молдова зайняла 33 місце, Польша 77 місце, Білорусь 99 місце, а Росія 58.



Найбільш успішні країни пострадянського простору: Грузія (14 місце) та Латвія (16 місце)

На першому місці Бахрейн, другі Гонконг, а далі Катар.



Експерти PwC в Україні говорять, що втрата позицій України обумовлена, перш за все, активними діями інших держав, спрямованими на автоматизацію процесів і скорочення часу адміністрування податків, а також збільшенням фіскального навантаження на бізнесі. Автоматизація і максимальне спрощення процедур стають світовими трендами.

Наприклад, Туреччина, піднялася з 80 на 20 місце, скасувала ПДВ на капітальні інвестиції і таким чином позбавила бізнес необхідності витрачати час на його відшкодування. Угорщина, яка злетіла з торішньої 86 на 56 позицію, істотно скоротила тривалість перевірки коригувань звітності з податку на прибуток.

Такі країни, як Португалія, Франція, Польща і Литва ввели звітності перед податковими органами в режимі реального часу.

Основне питання, яке вимагає нагальної уваги, - це велика кількість часу на податковий облік.

В середньому вітчизняний бізнес витрачає на облік 328 годин на рік, що вдвічі більше, ніж у розвинених країнах. А за тривалістю врахування ПДВ Україна посідає 176 місце з 190.



Нагадаємо: У світовому рейтингу процвітання-2019 Україна посіла 96 місце із 167.

А у жовтні Україна зайняла 64-сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів

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Економічна правда