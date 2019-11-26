Посол ЄС оцінив ризик газової війни і зупинення українського транзиту

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Київ і Брюссель "добре підготувалися до різних сценаріїв" в контексті можливої "газової війни" з боку РФ, проте підкреслив, що тристоронні переговори досі тривають.

Про це йдеться в інтерв'ю посла "Європейській правді".

На запитання про те, чи очікує ЄС на нову газову війну і зупинення постачання газу через Україну, дипломат відповів: "Складно сказати. Дійсно складно. Але можу запевнити: і ЄС, і Україна дуже добре підготувалися до різних сценаріїв. Та тристоронні переговори (переговори України і Росії за посередництва ЄС про новий контракт на транзит газу. – ЄП) все ще тривають, і віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який їх веде, виконує цю роботу дуже добре".

Хоча Шефчович з 1 грудня вже не буде віцепрезидентом, Маасікас наполягає: "Як мінімум, Єврокомісія як інституція залишиться. І я думаю, що вони гори перевернуть у пошуках не просто нового контракту, а відповідного контракту".

"Відразу скажу: просте продовження нинішнього контракту на рік, щоб дати Росії час добудувати новий трубопровід в обхід України – це не відповідний варіант. Мета цих переговорів – досягти довгострокової, стабільної домовленості про надійне постачання газу через Україну", - додав він.

Читайте детальніше в інтерв'ю "Посол ЄС в Україні: І я, і Зеленський доживемо до того дня, коли мова піде і про ваше членство в ЄС".