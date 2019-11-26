Миколаївські митники виявили 28 тонн контрабандного палива

Миколаївські митники ДФС під час огляду судна у спеціалізованому морському порту "Ольвія" виявили 28 тонн контрабандного мазуту вартістю понад 221 тисяч гривень.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Миколаївської області.

"Під час оформлення одного з суден закордонного плавання під прапором Сінгапура, яке йшло з Амстердаму з вантажем кам’яного вугілля, в паливних танках митники виявили 28 тонн незаявленого важкого палива.

Вартість контрабандного мазуту – понад 221 тисяч гривень. Наразі співробітники Миколаївської митниці завели справу про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України", - заявив начальник Миколаївської митниці ДФС Роман Кріль.

За його словами, у разі, якщо суд підтвердить правомірність дій митників, контрабандисти змушені будуть сплатити до держбюджету майже півмільйона гривень.

Економічна правда