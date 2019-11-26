У Милованова пояснили, навіщо проводять дерегуляцію бізнес-середовища

Основне завдання дерегуляції бізнес-середовища України, яку проводить Мінекономіки, - усунення надмірного регуляторного тиску держави на бізнес.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Павло Кухта на форумі з якісного регулювання бізнесу, організованого Економічною правдою.

Також, за словами Кухти, основне завдання дерегуляції - спрощення процедур для ліквідації надмірного контролю бізнес-діяльності.

"Це і зменшення частоти перевірок, і зменшення кількості контролюючих органів, скасування зайвих дозволів та ліцензій, побудова ефективної та зручної в адмініструванні регуляції в тих сферах, де вона необхідна.

Створення сприятливого середовища для внутрішніх та іноземних інвестицій не лише дозволить сформувати здорову конкуренцію на ринку, а й стане драйвером посилення бізнесу в усіх галузях", - заявив заступник міністра.

За його словами, дерегуляція охоплює усі сфери економіки, але концентрується на тих, що найбільше впливають на малий та середній бізнес або створюють найбільші перешкоди для нормального функціонування підприємств.

Олександр Колесніченко, ЕП