Новий власник Vodafone Україна планує інвестувати в компанію 400 мільйонів доларів — Арахамія
Компанія Bakcell - новий власник мобільного оператора Vodafone Україна - має намір інвестувати у розвиток українського бізнесу 400 мільйонів доларів.
Про це у Facebook повідомив народний депутат, секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія.
"МТС не мала ніяких інвестиційних планів тут, нові власники вже закомітили 400 млн на розвиток в Україні. Плюс холдинг розглядає ще ряд інвестиційних проектів в країні", - написав він.
На уточнююче запитання журналіста НВ Бізнес, він відповів, що йдеться про суму в американських доларах.
За словами Арахамії, щоб оцінити вплив угоди на індустрію, потрібно викласти багато інформації з обмеженим доступом.
"На даний момент важливо знати, що пасивний інвестор, який шукає екзит, змінився активним, який шукає експансію", - пояснив нардеп.
Арахамія уточнив, що новий інвестор для компанії був знайдений Національною інвестиційною радою.
Серед власників цієї компанії, за його словами, є інвестори з Азербайджану і Катару. "Робили довгий due diligence. Азербайджанці в партнерстві з катарцями", - зазначив нардеп.
Він також анонсував ще три великих угоди в Україні загальною вартістю 1,4 млрд доларів.
Нагадаємо:
Російська телеком-компанія МТС 25 листопада офіційно оголосила про продаж 100% частки у Vodafone Україна компанії Bakcell.
Економічна правда
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