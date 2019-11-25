Лондон не подовжив ліцензію Uber

Транспортне управління Лондона відмовилося видати нову ліцензію сервісу онлайн-замовлення таксі Uber, що ставить під загрозу його подальшу роботу в британській столиці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Компанія може подати скаргу на рішення регулятора протягом 21 дня. Uber зможе продовжувати роботу в Лондоні до тих пір, поки рішення регулятора буде затверджуватися судом.

Ліцензія Uber була відкликана у 2017 році через побоювання з приводу безпеки пасажирів, проте після цього Uber продовжував надавати свої послуги, оскільки компанія подала апеляцію на рішення TfL. Сервіс працює з тимчасовою ліцензією, термін дії якої закінчується 25 листопада.

Незважаючи на те, що компанія досягла деякого прогресу, зумівши розсіяти частину сумнівів регулятора, останній все ще побоюється, що до додатка і, відповідно, до перевезення пасажирів можуть отримувати доступ неавторизовані водії.

Регулятор виявив не менше 14 тис випадків, коли водії, які не мають ліцензії або позбавлені її, отримували доступ до акаунтів авторизованих водіїв Uber і, відповідно, могли перевозити пасажирів.

Уразливість в додатку Uber дозволяла стороннім людям завантажувати свої фотографії в акаунти авторизованих водіїв, зазначають в TfL.

Багато водіїв тепер не тільки стануть безробітними, а й зіткнуться з проблемою при оплаті лізингових внесків за автомобіль, пише Bloomberg.

Лондон є одним з ключових міст для Uber за межами США, в британській столиці компанія працює з близько 45 тис ліцензованих водіїв. TfL видав ліцензії ряду конкуруючих з Uber сервісів, включаючи Ola, ViVan і Bolt.