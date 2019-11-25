"Запоріжсталь" змінило гендиректора
Металургійний комбінат "Запоріжсталь", що входить в групу "Метінвест" Рината Ахметова, змінив гендиректора — тепер керувати підприємством буде Олександр Мироненко.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що Мироненка призначили на зборі акціонерів 25 листопада.
"Поставлені переді мною акціонерами головні завдання - стабільна робота і подальший розвиток "Запоріжсталі".
Сьогодні, коли металургійна галузь входить в найжорсткішу за останні 10 років глобальну кризу, важливо правильно реалізувати план антикризових дій в комплексі з операційними поліпшеннями. Це дозволить зберегти максимальну кількість робочих місць і безперебійне виробництво", - зазначив Мироненко.
Олександр Мироненко, який очолив підприємство, працює в "Метінвесті" з 2007 року.
Був експертом з планування виробництва і продажів болгарського "Промет Стіл" та членом наглядової ради Єнакієвського коксохіму. З 2017 року був головою наглядової ради "Промет Стіл".
Економічна правда
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