"Запоріжсталь" змінило гендиректора

Металургійний комбінат "Запоріжсталь", що входить в групу "Метінвест" Рината Ахметова, змінив гендиректора — тепер керувати підприємством буде Олександр Мироненко.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Мироненка призначили на зборі акціонерів 25 листопада.

"Поставлені переді мною акціонерами головні завдання - стабільна робота і подальший розвиток "Запоріжсталі".

Сьогодні, коли металургійна галузь входить в найжорсткішу за останні 10 років глобальну кризу, важливо правильно реалізувати план антикризових дій в комплексі з операційними поліпшеннями. Це дозволить зберегти максимальну кількість робочих місць і безперебійне виробництво", - зазначив Мироненко.

Олександр Мироненко, який очолив підприємство, працює в "Метінвесті" з 2007 року.

Був експертом з планування виробництва і продажів болгарського "Промет Стіл" та членом наглядової ради Єнакієвського коксохіму. З 2017 року був головою наглядової ради "Промет Стіл".



Економічна правда